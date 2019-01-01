РФ готовит диверсию против украинцев в Крыму - фотодоказательство

Спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в Крыму. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров — он получил документ, который, по его словам, является ориентировкой российских спецслужб, передает ONLINE.UA.

В документе указано, что "на территорию Российской Федерации с целью осуществления диверсионно-террористических акций осуществлено проникновение диверсионной группы".

"Возможно, мы не стали бы выносить содержание указанного документа на всеобщее обозрение, мало ли что с бодуна может привидеться сотрудникам "разведуправления войск национальной гвардии России", однако уже очень колоритным показался состав этой "ДГ", – написал глава Меджлиса.

Чубаров добавил, что туда относятся и "директор средней общеобразовательной школы в Херсонской области, и докторант одного из турецких вузов, а также просто другие не менее хорошие и честные люди".



Документ является ориентировкой российских спецслужб/ Источник: Фейсбук Рефата Чубарова

Также он отметил, что установил контакт с некоторыми лицами из списка. Они находятся "по месту своего постоянного проживания на материковой Украине". Спецслужбы России пока публично не комментировали заявление Рефата Чубарова.