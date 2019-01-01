РФ готовит диверсию против украинцев в Крыму - фотодоказательство

Спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в Крыму. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров — он получил документ, который, по его словам, является ориентировкой российских спецслужб, передает ONLINE.UA.
В документе указано, что "на территорию Российской Федерации с целью осуществления диверсионно-террористических акций осуществлено проникновение диверсионной группы".
"Возможно, мы не стали бы выносить содержание указанного документа на всеобщее обозрение, мало ли что с бодуна может привидеться сотрудникам "разведуправления войск национальной гвардии России", однако уже очень колоритным показался состав этой "ДГ", – написал глава Меджлиса.
Чубаров добавил, что туда относятся и "директор средней общеобразовательной школы в Херсонской области, и докторант одного из турецких вузов, а также просто другие не менее хорошие и честные люди".
Документ является ориентировкой российских спецслужб/ Источник: Фейсбук Рефата Чубарова
Также он отметил, что установил контакт с некоторыми лицами из списка. Они находятся "по месту своего постоянного проживания на материковой Украине". Спецслужбы России пока публично не комментировали заявление Рефата Чубарова.
Как сообщал ONLINE.UA, 25 октября Европейский парламент одобрил проект резолюции по Крыму и Донбассу, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Европейские парламентарии признали, что Россия пытается присвоить Азовское море.