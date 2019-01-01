Кремль хочет обвинить Украину в организации терактов - первые подробности

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Украинский полковник Александр Мотузяник сообщил, что Россия планирует сфабриковать очередные информационные поводы для дискредитации Украины. С данным заявлением он выступил во время брифинга Минобороны 4 января, передает ONLINE.UA.

По его словам, Кремлю это необходимо для усиления антиукраинской информационной кампании и "для оправдания агрессивных действий в Азовско-Черноморском регионе".

Украинский полковник также добавил, что российская сторона готовит обвинения Украины в якобы подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

"Кроме того, не исключается проведение Россией диверсий на собственных объектах критической инфраструктуры, таких как ТЭС, порты, мосты, предприятия, которые используют в производстве вредные вещества, на транспорте, и т.п. с последующим обвинением украинской стороны в причастности к их совершению", — заявил Мотузяник.