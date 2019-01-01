Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 января на ONLINE.UA

Вторую неделю этого года неоднозначный для всех знаков зодиака — успех будет зависеть только от настойчивости и трудолюбия. О том, кому стоит заняться личной жизнью, а кому лучше погрузиться в работу Вы можете узнать в астрологическом гороскопе на неделю с 7 по 13 января 2019 года для всех знаков зодиака на ONLINE.UA.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Овен ♈

Овнам необходимо осторожнее относиться к деньгам и не давать в долг. В первой половине недели Вас ожидает важная деловая встреча, постарайтесь не опоздать. В конце недели возможны денежные поступления. Старайтесь сводить конфликты на нет, чтобы не испортить отношения с близкими.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Телец ♉

Главными качествами Тельцов на этой неделе должны быть: настойчивость и решительность, вместе с творческими идеями они принесут Вам прибыль и помогут забыть о проблемах с финансами. Это позволит представителям данного знака потратить больше и поднять себе настроение.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Близнецы ♊

У Близнецов на этой неделе наступает благоприятный период чтобы начать здоровый образ жизни. Вам нужно избегать излишних физических и эмоциональных нагрузок, так как есть риски возникновения проблем со здоровьем. На конец недели можно запланировать путешествие или посещение каких-либо мероприятий — они принесут Вам незабываемые ощущения и эмоции.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Рак ♋

Эта неделя благоприятна для достижения новых высот на работе. Вы с легкостью завершите работу над старыми проектами и сразу же возьметесь за новые. В конце недели Вы получите вознаграждение за проделанную работу. Не смотря на такой успех, звезды все же рекомендуют пересмотреть свой распорядок дня, чтобы сделать его более эффективным.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Лев ♌

Львам на этой неделе необходимо выполнить все запланированные задачи, это принесет дополнительную прибыль и повысит Ваш авторитет среди окружения. Улучшение финансового состояния придаст сил для дальнейшей работы, но и необходимость тратить средства также возрастет.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Дева ♍

Ваша активность и умение хорошо работать принесет хорошие результаты, но для этого необходимо держать себя в руках, чтобы избежать конфликтов. Подписание договоров также оправдает все ожидания. На выходных забудьте о работе и отдохните.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Весы ♎

Сейчас самое время задуматься о том, что Вы ждете от отношений и разобраться в себе. Новые знакомства не приведут к серьезным отношениям. Часть сбережений можно потратить на полезные покупки для дома. На выходных забудьте о работе и хорошенько отдохните.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Скорпион ♏

Начало недели станет благоприятной для новых знакомств или поиска новой работы. Вы легко будете контактировать с людьми и сможете найти общий язык с кем угодно. Вы получите выгоду и много полезной информации от новых знакомых. В середине недели ваша чрезмерная озабоченность может стать причиной семейной ссоры. Старайтесь сводить конфликты на нет, чтобы не испортить отношения с близкими.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Стрелец ♐

У Стрельцов эта неделя будет крайне неспокойной. Вас будет преследовать ощущение того, что вас нагрузили на работе непонятными обязательствами. Не принимайте необдуманных решений, все наладится в ближайшее время. При этом Стрельцам лучше не отказываться от спонтанных решений — они будут иметь положительный эффект в будущем.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Козерог ♑

Бумажные вопросы лучше отложить на середину недели, с финансами проблем не ожидается, однако лучше не рассказывать об источниках доходов. Все проблемы можно с легкостью решить, стоит лишь приложить немного усилий. А для избежания конфликтов воспользуйтесь своим чувством юмора.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Водолей ♒

Самое время задуматься о будущем и построить реалистичные планы. Значительные расходы ударят по Вашему бюджету, однако к концу недели ситуация стабилизируется, а также есть возможность получить повышение. Уделите внимание своему здоровью, поскольку болезни могут подступиться незаметно.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Рыбы ♓

Звезды советуют Рыбам первые дни недели уделить налаживанию личной жизни. Если вы состоите в браке, приложите усилия, чтобы решить все проблемы. Будьте внимательнее к чувствам других людей. В середине недели сосредоточьтесь на здоровье и прислушивайтесь к своему организму. В конце недели не стоит планировать дальние путешествия и активный отдых.