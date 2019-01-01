Турция захотела управлять частью Сирии после США: у Эрдогана подготовили новые требования Трампу

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Турецкие власти хотят добиться того, чтобы США разоружили сирийских курдов, которые являются противниками Анкары, а также обеспечили воздушную и логистическую поддержку турецким войскам и союзным им силам сирийской оппозиции, что поможет Турции взять под свой контроль часть сирийских земель после ухода США. О планах Эрдогана, а также об его договоренностях с Трампом стало известно газете Washington Post, передает ONLINE.UА.

Отмечается, что турецкие власти хотят добиться разоружения Соединенными Штатами сирийских курдов, которых американцы снабжали и тренировали на протяжении нескольких лет, как одних из своих главных созников в Сирии. В свою очередь США настаивают на том, чтобы Турция взяла на себя ответственность за борьбу против "Исламского государства" и управление территорией, захваченной у боевиков. Об этом, по данным издания, довгорились Трамп и Эрдоган во время переговоров в декабре прошлого года.

При этом сотрудники Пентагона и Госдепартамента скептично настроены относительно того, что турецкие войска в состоянии воевать с ИГ, отмечают в издании. Все спорные вопросы и требования по Сирии в Анкару отправится обсуждать советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что оставшиеся силы ИГИЛ "добьет" глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, с которым глава Белого дома достиг определенных договоренностей по Сирии. После этого США начали вывод своих войск с территории Сирии — это решение Трампа жестко критикуют в Евросоюзе и США.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Трамп уступил Эрдогану по Сирии.