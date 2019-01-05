Город живет в страхе: жители Магнитогорска не верят во взрыв газа в рухнувшей многоэтажке

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Жители Магнитогорска не до конца верят в то, что многоэтажка на проспекте Карла Маркса рухнула в результате взрыва бытового газа. Они подозревают, что причиной трагедии стал терракт, о котором молчат силовики и власти РФ.

О чем говорят жители Магнитогорска сообщили журналисты "Новой газеты", передает ONLINE.UА.

"Город запаниковал. В социальных сетях появились призывы не выходить на улицу. Люди признавались, что боятся ложиться спать. Тревога усилилась после сообщений об оцеплении двух домов на улицах Ленина и Грязнова. Позднее выяснилось, что обыски прошли только на Ленина: поступило звонок о заложенной бомбе. Нарастанию паники способствовало и продолжает способствовать молчание официальных лиц", — говорится в сообщении источника.

Тем временем в Следственном комитете РФ уверенно заявляют, что не нашли следов взрывчатки в рухнувшем подъезде многоэтажки. Взрыв маршрутки, который произошел на следующий день, правоохранители также не комментируют. Изначально в МВД РФ только заявляли, что предварительной версии, взрыв в "Газели" произошел из-за неисправности газового оборудования. Но потом и тоже замолчали.

Силовики в Магнитогорске не смогли прояснить ситуацию с расследованием трагедии со взрывом в многоэтажке, в результате которого погибли 39 человек, а еще около сотни людей остались без жилья. Там заявили, что всю информацию нужно узнавать в Москве. При этом в МВД Магнитогорска ответили не прямой вопрос журналистов, какая из версий ближе к истине: взрыв газа, теракт, или может быть, что-то третье?

"В городе сейчас идет ряд операций, о которых мы не можем рассказывать. Потому что если мы что-то скажем, — противная сторона может этим воспользоваться", — сообщил замначальника УМВД Магнитогорска Андрей Кияткин.

На удивление журналиста о версии относительно "противной стороны", полковник поспешил уточнить, что это гипотетическое предположение, а правоохранители сейчас придерживаются версии с газом.

"Это основная версия. И еще: полиция здесь — не на первых ролях. Наше дело — обеспечить порядок в городе. Пока это все, что вам нужно знать. Возможно, скоро появится официальная информация, которую можно будет озвучить", — добавили в МВД Магнитогорска.

Напомним, общее число погибших в результате обвала дома в Магнитогорске составило 39 человек, среди которых двое годовалых детей, 4-летняя девочка и 6-летний мальчик. Накануне в Магнитогорске похоронили шестерых жертв трагедии.

Как сообщал ONLINE.UА, на следующий день после взрыва в многоэтажке в Магнитогорске взорвалась маршрутка.