Гадания на Рождество 2019: как узнать свое будущее в ночь перед праздником

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Гадания на Рождество являются неотъемлемой традицией украинского народа, тайны которых дошли с древних времен. И хотя многие в церковном мире относят гадания к запретам на Рождество, люди верят в силу магических рождественских предсказаний и пользуются случаем, чтобы узнать свое будущее в новь перед праздником. ONLINE.UА сделал подборку современных и интересных гаданий на Рождество, с помощью которых можно заглянуть в будущее и узнать, что же нас ждет дальше.

Гадания на Рождество проводят в ночь с 6 на 7 января, когда начинаются святки. Еще с древних времен наши предки, начиная с самого вечера перед Рождеством, по приметам пытались предугадать, каким станет будущий год — урожайным или бесхлебным, какими будут погодные условия, будет ли пополнение в семействе.

Рождественские гадания на суженого

В ночь перед Рождеством незамужние девушки гадают на суженого. Есть много способов узнать имя будущего жениха, причем гадать на него можно, как дома и в одиночестве, так и в компании подружек.

Замок над водой

Один из способов рождественского гадания на суженого заключается в том, чтобы запереть навесной замок, держа его над водой. В этот момент девушка должна приговаривать: "Суженый мой, ряженый, приди пить попроси". Считается, что приснившийся парень и будет мужем.

Кораблики любви

Смастерите два одинаковых бумажных кораблика, напишите на них свое имя и имя возлюбленного. Пустите их в таз или ванну с водой и посмотрите, как они себя ведут. Плывут вместе — будет вам совместное счастье. Один из корабликов уплыл, а второй остался — ждите трудностей в отношениях. Плывут в разные стороны — вам не быть вместе. Остались неподвижными — в ваших отношениях все будет гладко.

Четыре карты

Узнать имя суженого на Рождество также можно следующим способом: возьмите четыре карты (валеты для юной девушки, короли для зрелой), разложите их перед собой и загадайте на них имена тех парней, что вам нравятся. Положите их под подушку и произнесите: "Во сне ко мне явись, во всей красе покажись, имя свое назови, сердце свое подари". Поутру, не глядя, выньте одну карту. По ней вы поймете, кто из загаданных парней думает о вас и мечтает о встрече.

Гадания на Рождество 2019: как узнать будущее

Рождественские гадания на будущее можно проводить с помощью воска. Для этого необходимо зажечь свечу и наклонить ее над миской с водой, чтобы растопленный воск стек и образовал фигуру, по которым и предсказывают будущее. Например, если образованная восковая фигура будет похожа на виноград, то это к любви, дружбе, удачи и достатку, если на лист дерева — то к зависти и интригам.

Веер — трудности на службе, трения в коллективе;

Гриб — жизненная сила, упорство, долголетие.

Колокол — вести; симметричный колокол — хорошие вести, кривой или щербатый — дурные; несколько колоколов — тревога;

Обезьяна — ложный друг, притворство, двусмысленная ситуация;

Яблоко — символ жизни, мудрости, здоровья. Чем больше похожа фигура на настоящее яблоко, тем лучше ее значение. Яблоко кривое, бесформенное может означать искушение, которому лучше не поддаваться.

Яйцо — древний символ скрытого, непроявленного. Может означать страхи, опасения, но может символизировать и просто начало чего-то нового.

Гадать на будущее в Рождество можно также с помощью книги. Для этого нужно взять книгу духовного содержания, например Библию, и, не раскрывая ее, загадать номер страницы и строки сверху или снизу. Затем найти загаданное место и прочитать предсказание.

Узнать свое будущее на Рождество можно и в компании друзей. Для этого на поднос высыпаются мелкие предметы, например, серьги, колечко, монеты, пуговицы, ключи, носовой платок, которые накрываются тканью и тщатлеьно перемешиваются. После этого каждый участник гадания, не глядя, вытягивает левой рукой какую-то из лежащих на подносе вещиц.

Тот, кому достанется, например, монета — разбогатеет, кому достанется носовой платок — будет горевать в новом году, кому достанется ключ — приобретет новое жилье. А тот, кому достанется кольцо, должен покатить его по полу, наблюдая при этом, в какую сторону оно покатится: если к двери — быть в наступающем году свадьбе.

Рождественские гадания: на судьбу и на желание

Есть еще несколько интересных гаданий на Рождество, которые помогут заглянуть в будущее и узнать свою судьбу.

Судьба в картинках

Вечером перед Рождеством вырежьте картинки, которые будут олицетворять вашу судьбу на ближайший год— чем больше, тем лучше. Это могут быть любые изображения предметов, людей, действий и событий. Поместите их в непрозрачную емкость и поставьте рядом с кроватью. С утра, не глядя, вытащите одну из картинок, чтобы узнать, что уготовила вам судьба.

Гадание на желание с кошкой

Девушка загадывает желание и зовет к себе в комнату кошку. Если животное переступает порог правой лапой – желание не сбудется, если левой – сбудется.

Иглы в воде

Берут две иглы, натирают их салом и бросают в стакан с водой. Если иглы идут ко дну – к болезни или неприятностям, иглы сошлись вместе – к свадьбе, а разошлись – препятствия для влюбленных.

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