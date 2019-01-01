Не будем проводить службы: в УПЦ МП приняли новое резонансное решение

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В УПЦ Московского патриархата решили, что не будут проводить совместные службы с Православной церковью Украины, которая 6 января получила Томос об автокефалии. Там по-прежнему считают единую поместную церковь Украины "неканонической".

Об этом заявил архиепископ УПЦ МП Климент в интервью росСМИ, передает ONLINE.UA.

"ПЦУ является "неканонической религиозной организацией" и у нее нет власти "совершать полноту всех таинств". Поэтому сослужить с религиозными деятелями этой церкви мы не имеем никакой возможности", — заявил представитель УПЦ МП.

В РПЦ также делают истерические заявления после того, как Вселенский патриарх Варфоломей вручил главе ПЦУ Епифанию Томос об автокефалии. Там надеются на то, что поместные православные церкви не признают ПЦУ и вскоре ситуация "вернется на свое место".

В частности, глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда нашел доказательства того, что православные церкви игнорируют создание ПЦУ.

"Епифания же никто не поздравил из глав поместных Церквей, а церковный протокол такого двухнедельного молчания не предусматривает", — считают в РПЦ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина получила Томос об автокефалии церкви. Документ о независимости ПЦУ 6 января главе единой поместной церкви Украины митрополиту Епифанию вручил Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле.