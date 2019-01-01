Украину продолжает засыпать снегом: какая ситуация на дорогах

В воскресенье, 6 января, Украину продолжает засыпать снегом. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновецкой, Тернопольской и Львовской областях за последние сутки выпало до 12 см снега, а Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Волынской, Сумской, Винницкой, Черкасской и Киевской областях — снежный покров увеличился местами до 10 см.
О ситуациях на дорогах в Украине на фоне снегопадов сообщила пресс-служба Укравтодора, передает ONLINE.UA.
Отмечается, что проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заторов на дорогах нет, за исключением временных осложнений на автодороге
На перевальных участках дорог высота снежного покрова достигает 90 см. Состояние покрытия дорог — заснеженное.
По данным Укргидрометцентра, 6 января по всей территории Украины будет небольшой снег. Температура воздуха в дневное время не будет опускаться ниже -8°С.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине бушует циклон, который усложняет погодные условия и движение на отдельных участках дорог.
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