Украину продолжает засыпать снегом: какая ситуация на дорогах

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В воскресенье, 6 января, Украину продолжает засыпать снегом. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновецкой, Тернопольской и Львовской областях за последние сутки выпало до 12 см снега, а Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Волынской, Сумской, Винницкой, Черкасской и Киевской областях — снежный покров увеличился местами до 10 см.

О ситуациях на дорогах в Украине на фоне снегопадов сообщила пресс-служба Укравтодора, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заторов на дорогах нет, за исключением временных осложнений на автодороге М-06 из-за ДТП. Состояние покрытия на дорогах государственного значения в западных, северных, центральных, Луганской и Донецкой областях местами заснеженное, на юге сухое.

На перевальных участках дорог высота снежного покрова достигает 90 см. Состояние покрытия дорог — заснеженное.

По данным Укргидрометцентра, 6 января по всей территории Украины будет небольшой снег. Температура воздуха в дневное время не будет опускаться ниже -8°С.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине бушует циклон, который усложняет погодные условия и движение на отдельных участках дорог.

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