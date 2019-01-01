США направили в Черное море мощный военный корабль: названа цель

США направили в Черное море мощный военный корабль: названа цель

  |  Мир   |   Читати українською
США направили в Чорне море потужний військовий корабель (фото USS FortMcHenry — twitter.com)

В Черное море через пролив Дарданеллы входит мощный военный корабль США USS FortMcHenry. Этот десантный корабль военно-морского флота США будет патрулировать морскую территорию.

Фото направляющегося в Черное море американского корабля опубликовала пресс-служба 6 Флота США в соцсети, передает ONLINE.UA.

США направили в Черное море мощный военный корабль: названа цель (1)

Военный корабль США имеет серьезные характеристики: он может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев, оснащен воздушными подушками LCACs для десантных кораблей и катеров, также на борту корабля размещена площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолета или конвертоплана.

Экипаж военного корабля ВМС США USS FortMcHenry состоит из 22 офицеров и 391 моряка. На его борту могут быть размещены 504 бойца. Направленный в Черное море корабль США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы, которая является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Это рабочая группа морской пехоты с численностью около 2200 человек.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в середине декабря прошлого года в порт Одессы зашел британский военный корабль HMS Echo (H87), который стал первым кораблем НАТО, прибывшим на помощь Украине для противостояния агрессии России в Черном и Азовском морях.

Источник: ONLINE.UA Теги: фото, США, Черное море, десант, морская пехота, военный корабль
Новости других СМИ
Реакция России на автокефалию Украины - часть войны Путина: Порошенко выступил с важным заявлением
Реакция России на автокефалию Украины - часть в...
"Узаконивание раскола": церковь Сербии выступила против автокефалии Православной церкви Украины
"Узаконивание раскола": церковь Серби...
Войска США останутся на севере Сирии: у Трампа поставили жесткий ультиматум Турции
Войска США останутся на севере Сирии: у Трампа ...
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 07 января
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 07 ян...
Вселенский патриархат никогда не признавал права РПЦ над Киевом: Варфоломей поздравил украинцев с Томосом
Вселенский патриархат никогда не признавал прав...
Король Малайзии неожиданно отрекся от престола: что случилось
Король Малайзии неожиданно отрекся от престола:...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги