США направили в Черное море мощный военный корабль: названа цель

США направили в Чорне море потужний військовий корабель (фото USS FortMcHenry — twitter.com)

В Черное море через пролив Дарданеллы входит мощный военный корабль США USS FortMcHenry. Этот десантный корабль военно-морского флота США будет патрулировать морскую территорию.

Фото направляющегося в Черное море американского корабля опубликовала пресс-служба 6 Флота США в соцсети, передает ONLINE.UA.

Военный корабль США имеет серьезные характеристики: он может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев, оснащен воздушными подушками LCACs для десантных кораблей и катеров, также на борту корабля размещена площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолета или конвертоплана.

Экипаж военного корабля ВМС США USS FortMcHenry состоит из 22 офицеров и 391 моряка. На его борту могут быть размещены 504 бойца. Направленный в Черное море корабль США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы, которая является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Это рабочая группа морской пехоты с численностью около 2200 человек.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в середине декабря прошлого года в порт Одессы зашел британский военный корабль HMS Echo (H87), который стал первым кораблем НАТО, прибывшим на помощь Украине для противостояния агрессии России в Черном и Азовском морях.