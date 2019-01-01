США направили в Черное море мощный военный корабль: названа цель

В Черное море через пролив Дарданеллы входит мощный военный корабль США USS FortMcHenry. Этот десантный корабль военно-морского флота США будет патрулировать морскую территорию.
Фото направляющегося в Черное море американского корабля опубликовала пресс-служба 6 Флота США в соцсети, передает ONLINE.UA.
Военный корабль США имеет серьезные характеристики: он может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев, оснащен воздушными подушками LCACs для десантных кораблей и катеров, также на борту корабля размещена площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолета или конвертоплана.
Экипаж военного корабля ВМС США USS FortMcHenry состоит из 22 офицеров и 391 моряка. На его борту могут быть размещены 504 бойца. Направленный в Черное море корабль США в составе элементов
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в середине декабря прошлого года в порт Одессы зашел британский военный корабль HMS Echo (H87), который стал первым кораблем НАТО, прибывшим на помощь Украине для противостояния агрессии России в Черном и Азовском морях.