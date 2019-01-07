Курс валют на сегодня 7 января - доллар не изменился, евро не изменился

На понедельник, 7 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 7 января цена доллара США составит 27 гривен 51 копейка. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 22 копейки.

В воскресенье, 6 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.805/27.785 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.64/31.61 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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