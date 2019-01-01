Зеленый свет дал Путин: Лондон сделал громкое заявление по делу Скрипаля

Зеленый свет дал Путин: Лондон сделал громкое заявление по делу Скрипаля

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Отруєння Скрипаля в Солсбері (фото — колаж)

Британские власти сообщили, что выяснили все детали в деле об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В ходе расследования была установлена полная цепочка руководителей операцией, которая ведет вплоть до Путина, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Telegraph.

Официальный Лондон уточнил, что в Великобритании в ходе расследования дела Скрипаля была разоблачена сеть агентов российской разведки, которая стояла не только за отравлением в Солсбери.

"Детали заговора хорошо известны, в том числе и цепочка людей, которая стояла во главе этого покушения, пишет издание. При этом источники уверяют, что цепочка ведет к высшему руководству России, вплоть до Путина, который дал зеленый свет на использование химического оружия на британской земле", — приводит издание слова правительственного источника.

Власти Великобритании уверены, что знают уже все, что нужно о преступлении в Солсбери, которое совершили по заказу властей России. Там подчеркнули, что операции российского ГРУ в большинстве случаев были раскрыты из-за грубых ошибок Москвы. Также в Лондоне уверены, что почти все 23 дипломата, которые были высланы из страны, были агентами ГРУ и СВР.

В тоже время в Лондоне не исключают, что Москва начала создавать новую шпионскую сеть, в которую уже будут входить не только агенты ГРУ РФ, но и сотрудники Службы внешней разведки.

"Если Москва сейчас выделяет больше ресурсов для СВР и дает больше свободы для работы в Великобритании, что, как мы считаем, происходит, то это вызывает гораздо большую обеспокоенность, поскольку они являются более профессиональным подразделением", — опасаются британские власти.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что детективы Скотленд-Ярда, расследующие дело Скрипаля, считают, что Россия причастна к смерти еще двоих людей, отравленных на территории Великобритании.

Источник: The Telegraph Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль, отравления, Солсбери, расследование, Владимир Путин
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