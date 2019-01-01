Томос об автокефалии Православной церкви Украины представили в Софийском соборе: онлайн-трансляция

Томос про автокефалію України (фото — president.gov.ua)

В Софийском соборе проходит торжественная рождественская литургия. Перед ее началом в собор был внесен и развернут Томос об автокефалии ПЦУ, который накануне Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию. Онлайн-трансляция рождественской литургии главы ПЦУ и момента представления Томоса в Украине идет на канале Радио Свобода, передает ONLINE.UA.

Епифаний вместе с президентом Украины Петром Порошенко вместе внесли Томос в храм Софии Киевской, где его развернули и закрепили для всеобщего обозрения. После рождественской литургии свиток с Томосом перенесут в Трапезный храм Софии Киевской (Малая София — ред.), где его сможет увидеть каждый желающий.

Рождественская литургия в Софии Киевской проходит в присутсвии первых лиц страны, чсленов правительства и народных депутатов.

Рождественская литургия и представление Томоса об автокефалии в Софии Киевской — онлайн-трансляция (видео):

Ранее ONLINE.UA сообщал, что патриарх Филарет уверил ураинцев, что единая поместная украинская церковь станет патриархатом и с ней возобновит общение РПЦ.