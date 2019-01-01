Мы разорвали последние путы, которые связывали нас с Россией: Порошенко поздравил украинцев с Рождеством

Епіфаній і Петро Порошенко з дружиной та дітьми привітали з Різдвом (фото — facebook.com/petroporoshenko)

Украинский глава Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым и Томосом об атокефалии, который получила украинская церковь накануне. Он призвал все поместные церкви в мире признать ПЦУ, которую наконец освободили из московской неволи.

С такой речью Порошенко выступил после Рождественской литургии в Софии Киевской, во время которой был представлен томос об автокефалии Православной Церкви Украины, сообщает ONLINE.UA.

"Нашу древнюю церковь, история которой уходит во времена князя Владимира, мы наконец освободили из московской неволи, и она равная между равными вошла в семью, которая теперь состоит из 15 независимых поместных православных церквей. Мы разорвали последние путы, которые связывали нас с Россией, с ее фантазиями об Украине как о канонической территории Русской православной церкви. Этого нет и уже не будет", — заявил Порошенко.

Глава государствапризнал, что многие украинцы не верили в то, что украинская церковь обретет независимость и получит Томос об автокефалии. Но теперь этот момент станет частью великой истории Украины.

"У каждого из нас есть немного от Фомы неверующего, который все ставит под сомнение. Но мы не раз уж убеждались, что для нас нет ничего невозможного, когда мы солидарны, когда мы действуем совместно как единая украинская политическая нация. Как в Украине говорят: если даже глаза боятся, то руки делают. Будет результат, придет и победа, придет мир, а Украина — страна успешная, богатая и радостная станет членом ЕС и НАТО", — сказал в конце своего рождественского выступления Порошенко.

Ранее ONLINE.UA публиковал онлайн-трансляцию представления Томоса об автокефалии ПЦУ в Софийиском соборе.