Иск в ЕСПЧ уже подан: Украина подготовила новый ответ на незаконное нападение России в Азовском море

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В понедельник, 7 января, Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России с требованием признать незаконным арест украинских моряков, захваченных в плен в момент нападения российских пограничников на украинские корабли в Азовском море 25 ноября 2018 года.

О новом ответе Украина на незаконное нападение России в Азовском море сообщил заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передает ONLINE.UA.

"Правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января 2019 года полноценное заявление по делу номер 55855/18. Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, их незаконное удержание и привлечение к криминальной ответственности", — говорится в сообщении Лищины.

Это не первый иск Украины против России в ЕСПЧ. Официальный Киев уже добивается через суд осуждения российских властей за нарушение прав политзаключенных, которые незаконно удерживает Кремль в оккупированном Крыму и российских тюрьмах. В одном из них Украина просит признать ответственной Россию за задержания и судебные преследования украинских граждан по различных уголовным обвинениям. Также украинская сторона уже передала в Европейский суд по правам человека подробную информацию о российских военных, участвующих в боевых действиях на Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что выяснились новые важные делати о нападении России на корабли Украины в Керченском проливе. Как оказалось, российские пограничники выпустили около 1200 снарядов по украинским кораблям.