Филарет: Русская церковь может оказаться в расколе

Почетный патриарх Православной Церкви Филарет заявил, что раскола в православии не будет, и в будущем даже Русская, Антиохийская и некоторые другие церкви все же войдут в общение с украинской церковью. Кроме того, может случиться, что РПЦ, которая обвиняет ПЦУ в расколе, сама может оказаться на некоторое время в расколе, передает ONLINE.UA.

По словам Филарета, с получением Томоса об автокефалии Украинской церкви значительная, большая часть православных церквей все же войдет в общение с ней.

"Часть поместных церквей, а также Русская церковь, Антиохийская церковь и некоторые другие не войдут в общение с украинской церковью, но это временно. Постепенно все войдет в молитвенное единение и с Вселенским патриархом, и с украинской церковью. В том числе и Российская, потому что другого пути нет. Поскольку мы – православные, то должны держаться единства", – отметил патриарх.

Он также подчеркнул, что тот, кто не держится единства, может оказаться в расколе.

“Может случиться, что Русская церковь, которая обвиняла нас в расколе, сама может оказаться на некоторое время в расколе... Но ведь она не будет уже большой, потому что украинская церковь от нее отделится. Она уже отделилась, и поэтому уже Русская церковь не такая большая, какой она была. А поскольку она не большая, то она и влияния не будет иметь, вынуждена будет под давлением и епископов, и верующих, и духовенства искать единства со всем православием», – заявил Филарет.

Также он выразил убеждение, что раскола, разделения на века в православии не будет.