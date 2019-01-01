НБУ позволит покупать валюту онлайн

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Нацбанк принял и обнародовал нормативно-правовые акты, которые станут основой для новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной законом "О валюте и валютных операциях", передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что новая система валютного регулирования состоит из восьми основных постановлений НБУ, которые заменили предыдущую базу с 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.