НБУ позволит покупать валюту онлайн

НБУ позволит покупать валюту онлайн

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Фото: wikipedia.org

Нацбанк принял и обнародовал нормативно-правовые акты, которые станут основой для новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной законом "О валюте и валютных операциях", передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что новая система валютного регулирования состоит из восьми основных постановлений НБУ, которые заменили предыдущую базу с 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.

"Новое валютное регулирование предусматривает более 20 послаблений на валютном рынке, которые будут введены с 7 февраля 2019 года.В частности, вдвое увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам – до 365 дней; отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. грн; разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом (кроме операций по перечислению средств на такие счета)", — сказано в сообщении.

НБУ позволит покупать валюту онлайн (1)
 
Отменяются также индивидуальные лицензии на валютные операции – их заменит система е-лимитов (2 млн евро в год для юридических лиц и 50 тыс. евро в год для физических лиц).
Отменяются санкции в виде приостановления внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов, а также ограничения на досрочное погашение внешних обязательств.
Как сообщал ONLINE.UA, в НБУ прогнозируют, что развитие экономики в 2019 году резко замедлится до 2,5%, в частности, из-за жесткой монетарной и фискальной политики.
Источник: ONLINE.UA Теги: НБУ, валюта, курс, онлайн
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