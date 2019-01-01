НБУ позволит покупать валюту онлайн

Нацбанк принял и обнародовал нормативно-правовые акты, которые станут основой для новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной законом "О валюте и валютных операциях", передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Отмечается, что новая система валютного регулирования состоит из восьми основных постановлений НБУ, которые заменили предыдущую базу с 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.
"Новое валютное регулирование предусматривает более 20 послаблений на валютном рынке, которые будут введены с 7 февраля 2019 года.В частности, вдвое увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам – до 365 дней; отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. грн; разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом (кроме операций по перечислению средств на такие счета)", — сказано в сообщении.