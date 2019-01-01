Филарет рассказал, когда ПЦУ приобретет статус патриархата

Патріарх Філарет (фото — aif.ru)

ПЦУ приобретет статус патриархата после объединения со всей бывшей Украинской православной церковью Московского патриархата и после признания ее автокефалии всем мировым православием. С данным заявлением выступил почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет во время божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что по словам патриарха Филарета, в Украине продолжает существовать Московский патриархат и "надо объединиться с ним, и это не так просто".

"Поэтому надо иметь мудрость, надо обладать терпением, быть настойчивыми и знать дорогу, по которой мы должны идти. А какая дорога наша? Первое – объединить украинское православие в одну Украинскую православную церковь. Второе – чтобы все православные церкви, не только Константинопольский патриархат, но и все другие, признали автокефалию поместной Православной церкви Украины", — добавил он.

Филарет также добавил, пока есть такие церкви, которые, находясь под влиянием Москвы, не хотят признать Украинскую церковь автокефальной, но добавил, что уверен в том, что ее признают все.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Филарет заявил, что раскола в православии не будет, и в будущем даже Русская, Антиохийская и некоторые другие церкви все же войдут в общение с украинской церковью.