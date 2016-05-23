"Он бил меня": Эмбер Херд впервые откровенно рассказала про "Монстра" Джонни Деппа

Известная голливудская актриса Эмбер Херд откровенно рассказала про сложный характер и выходки ее бывшего мужа Джонни Деппа. Женщина утверждает, что у ее бывшего раздвоение личности и он позволял себе выпускать своего внутреннего монстра, передает ONLINE.UA.

"Мы с Джонни дали прозвище его альтер эго, той части его личности, которая преобладала, когда он бил меня. Мы назвали ее Монстром, и именно так мы говорили о ней в течение многих лет. Я просто окаменевала, видя его Монстра", – рассказывает голливудская красавица.

Также она вспомнила день, когда Джонни Депп избил ее в доме в Лос-Анджелесе и кинул в нее телефоном.

"Он швырнул им настолько сильно, насколько мог", – отметила Эмбер. Затем, по ее словам, он схватил ее за волосы и поволок по полу.

Актриса добавила, что в приступах ярости Джонни Депп разбил много стеклянных вещей, обломки которых валялись по всем дому.

Напомним, Херд подала на развод с Деппом 23 мая 2016. В качестве причины были указаны непреодолимые противоречия. Тогда Херд с синяком под глазом обратилась в суд, обвинив мужа в "домашнем насилии" и попросила о выдаче временного охранного ордера — документа, который запрещает Деппу приближаться к ней. Более того, актриса неоднократно публиковала фото побоев. При этом, адвокат Деппа, комментируя эту историю, заявлял, что главная цель Херд — финансовая выгода.



А в августе того же года актеры завершили свой скандальный бракоразводный процесс.