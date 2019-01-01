Боевики атаковали бойцов ВСУ на Луганщине, но понесли потери - штаб ООС

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Боевики на протяжении прошедших суток один раз нарушили рождественское перемирие, обстреляв украинских военных на Луганщине. Но бойцы ВСУ дали им отпор, в результате чего, по данным разведки, двоих боевиков уничтожили и еще одного ранили.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вражескую атаку 8 января пришлось отбивать украинским защитникам недалеко от Новотошковского, расположенного на Луганском направлении. Там боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В ходе боевых действий ни один украинский военный не получил ранения.

На все провокации противника бойцы ВСУ отвечали дежурными огневыми средствами. Они продолжают придерживаться всех условий полного прекращения огня, надежно контролируя боевиков, несмотря на ухудшение погодных условий.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД России назвали заявления Киева о взятии под контроль почти всей "серой зоны" на Донбассе откровенной провокацией Украины, которая существенно увеличивает риск прямого боестолкновения.