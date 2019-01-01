Корабль НАТО планирует зайти в Черное море - названа причина

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Постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко заявил, что военный корабль Нидерландов, который возглавил одну из постоянных групп НАТО, планирует зайти в Черное море, передает ONLINE.UA.

"Если читать официальное заявление Минобороны США про прибытие этого корабля (6 января в акваторию Черного моря американского десантного корабля-дока "Форт Макгенри" — ред..) в акваторию Черного моря, то можно понимать, что корабль заходит для оказания поддержки союзникам и партнерам НАТО. В Черном море есть три союзника НАТО: Болгария, Румыния и Турция, и только два партнера: Украина и Грузия. То есть...можно понять, кого имеет в виду американское оборонное ведомство", — сказал Пристайко.

Дипломат подчеркнул, что на данный момент одну из постоянных групп НАТО возглавили Нидерланды, и корабль Нидерландов планирует зайти в Черное море.

"Нидерландский корабль только начал руководство, они тоже планируют зайти в Черное море", — сказал постпред Украины в НАТО.

Пристайко отметил повышение интенсивности вхождения кораблей НАТО в Черное море. Однако, по его словам, в Черном море действует доктрина, что устанавливает количество, тоннаж и время пребывания здесь военных кораблей, что ограничивает количество пребывания кораблей НАТО в Черном море.