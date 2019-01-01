Международные резервы Украины побили новый рекорд

В 2018 году международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума, увеличившись по итогам года на 10,6% — они достигли 20,8 млрд долларов в эквиваленте, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"По итогам 2018 года международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 года составили 20,8 млрд долл. США (в эквиваленте), по предварительным данным", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что последний раз такой уровень резервов был зафиксирован еще в октябре 2013 года.
Пресс-служба регулятора поясняет, что увеличить международные резервы удалось, прежде всего, благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупки НБУ избытка валюты на межбанковском рынке.
"Национальный банк получил возможность осуществить чистую покупку валюты на сумму 1,4 млрд долларов США без влияния на направление движения курса гривни. Поступления от МВФ, ЕС и Всемирного банка на поддержание макрофинансовой стабильности и реформ в Украине составили 2,4 млрд долларов. Кроме того, в прошлом году правительство привлекло на внешних и внутренних рынках 6,1 млрд долларов", — сказано в сообщении.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее в МВФ представили аналитический отчет по Украине, в котором определили новые задачи для украинской власти, на основании которых будут выплачиваться новые транши по программе кредитования в режиме Stand By.