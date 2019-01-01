Международные резервы Украины побили новый рекорд

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В 2018 году международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума, увеличившись по итогам года на 10,6% — они достигли 20,8 млрд долларов в эквиваленте, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"По итогам 2018 года международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 года составили 20,8 млрд долл. США (в эквиваленте), по предварительным данным", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что последний раз такой уровень резервов был зафиксирован еще в октябре 2013 года.

Пресс-служба регулятора поясняет, что увеличить международные резервы удалось, прежде всего, благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупки НБУ избытка валюты на межбанковском рынке.