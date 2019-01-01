Собчак в купальнике с "политическим подтекстом" спровоцировала скандал: россияне требуют лишить ее гражданства

Ксенія Собчак (фото — instagram.com/xenia_sobchak)

Известная российская журналистка Ксения Собчак, которая на выборах 2018 года баллотировалась в президенты России, опубликовала в соцсети провокационное фото, которое вызвало скандал. На снимке Собчак позирует в купальне желто-голубого цвета, похожем на флаг Украины. Сама журналиста не стала отрицать, что ее образ имеет "политический подтекст", сообщает ONLINE.UA.

"Считаю, что у всякой женщины должно быть хоть одно #телкофото в купальнике с отдыха! Но у меня как обычно, немного с политическим подтекстом получилось", — подписала Собчак сове фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах.

Провокационное фото Собчак в "украинском" купальнике вызвало бурную реакцию в соцсети. Подписчики журналистки разделились на две группы — одни поприветствовали ее за смелый поступок, а другие начали требовать лишить Собчак российского гражданства, заявив, что после таких поступков она должна переехать в Украину.

"Украина тоже вас очень любит", "Можно гражданство Украины дать", "Так и помаду нужно было желто-голубую. И купаться в Днепре", "Слава Україні!", "Спасибо, что не боитесь!", "Я ничего против не имею, но многие люди здесь правы: живете и делаете деньги в рашке, а сами за Украину", "А зачем надо было участвовать в выборах президента России? В Украине вон намечаются выборы, можно там подзаработать", "Достала! Лишить ее гражданства России", "Дякую за фото!) і за купальник) Слава здравомислячим людям, таким як Ви!", "И этот человек баллотировался в президенты РФ?", "Если бы в России было больше таких умных людей, как Собчак, то и россия была бы нормальной страной и тысячи людей остались живыми", "Да уж. И эта женщина хотела стать нашим президентом. Позор!", — комментируют купальник Собчак с "политическим подтекстом" в соцсети.

Следует подчеркнуть, что этот снимок меньше чем за сутки прокомментировали более 5,5 тысяч человек, а только в Инстаграм его просмотрели почти 200 тысяч пользователей.

Как сообщал ONLINE.UA, Собчак во время своей предвыборной президентской кампании обещала уделить особое внимание Украине и завершить там необъявленную войну Путина, если станет президентом России.