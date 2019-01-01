Мэй потерпела новое поражение: парламент Великобритании ограничил полномочия правительства

Тереза Мей (фото — flickr.com)

Британский парламент принял еще одно важное решение на случай выхода страны из ЕС без соглашения. Если Brexit состоится без сделки, то полномочия правительства страны будут ограничены, что создаст процессуальные сложности для британского премьера Терезы Мэй, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Telegraph.

Отмечается, что палата общин парламента Великобритании одобрила поправку к законопроекту, ограничивающую полномочия правительства в налоговой сфере в случае выхода страны из ЕС без соглашения. Источник называет это решение очередным поражением Терезы Мэй, так как закон запрещает правительству направлять средства на подготовку к Brexit без одобрения парламента.

"Теперь Тереза Мэй должна отказаться от Brexit без соглашению раз и навсегда", — прокомментировали лейбористы принятый законопроект.

Следует добавить, что накануне голосования министры уверяли, что поправка в закон о финансах вносит лишь "незначительные и технические изменения" в законодательство, которые не помешают правительству в сборе налогов. Теперь же оказалось, что принятая поправка ограничивает полномочия парламента, запретив ему изменить размер налогов, чтобы сделать возможным Brexit без соглашения, если своего одобрения на это не дали депутаты.

Напомним, парламент Великобритании 15 января проведет голосование по соглашению с ЕС о Brexit, о котором с Брюсселем договорилась премьер-министр Тереза Мэй. Уже сегодня, 9 января, британский парламент начинает обсуждать это соглашение перед ключевым голосованием.

Ранее ONLINE.UA сообщал, канцлер Германии Ангела Меркель отказала Терезе Мэй, которая пытается добиться дополнительных гарантий по соглашению Brexit, в новых переговорах. Она заявила, что никаких обсуждений больше не будет.