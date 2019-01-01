СМИ: Трамп готов к перемирию в торговой войне с Китаем

СМИ: Трамп готов к перемирию в торговой войне с Китаем

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Президент США Дональд Трамп намерен вскоре заключить торговое соглашение с Китаем, чтобы нормализовать ситуацию на американских рынках. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg, передает ONLINE.UA.

По предварительным данным, в настоящее время ряд ключевых экономических советников Трампа проводит кампанию по быстрому разрешению торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.
"Индекс S&P 500 упал примерно на 8% с того времени, как Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на декабрьском саммите G20 в Аргентине договорились отложить до марта 2019 года введение новых двусторонних торговых тарифов", — сказано в сообщении.
 Как известно, в прошлом году США несколько раз повышали пошлины на импорт товаров из Китая, Пекин отвечал зеркальными мерами. В ноябре американский лидер угрожал поднять тарифы на весь китайский импорт на общую сумму $ 500 млрд.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что США увеличат количество американских истребителей-бомбардировщиков, готовых к боевым операциям. Он отметил, что воздушные силы страны должны быть лучше подготовлены к потенциальной войне с Россией или Китаем.
Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, США, Китай, торговая война
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