"Это дискриминация": Польша выдвинула Евросоюзу громкое обвинение

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Чиновники в Брюсселе проводят политику дискриминации в отношении отдельных государств-членов ЕС. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ONLINE.UA со ссылкой на CNBC.

"К различным государствам, к различным членам относятся совершенно по-разному в очень похожих ситуациях, то же не является ли это определением дискриминации, не так ли? Одно государство имеет дефицит бюджета в размере 2,4%, другое — 3%, что является критерием Маастрихтского договора, но к этим государствам относятся по-разному по разным причинам", — сказал он, имея в виду ситуацию, которая сложилась вокруг бюджетов Италии и Франции.

По мнению польского политика, это необходимо объяснить общественности.

"Люди в Польше, Чехии, Словакии и в других странах спрашивают, а что это означает? Почему есть две категории или различные категории государств? Это не справедливо, это не равенство ", — говорит польский премьер.

Кроме того, он прокомментировал конфликт между Брюсселем и Варшавой относительно верховенства права и судебной реформы в Польше.

"Сейчас некоторые лица в Брюсселе политизируют конфликт еще больше и хотят сделать из Польши козла отпущения, таким образом они хотят навязать собственное видение сотрудничества центральных органов ЕС и отдельных стран-членов", — сказал Моравецкий.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее посол Польши в Украине Ян Пекло считает, что Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом.