Это инструмент Путина для шантажа Украины: Евросоюз обвинили в непоследовательности

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Российский газопровод "Северный поток-2 " является антиевропейским проектом, с помощью которого Путин будет шантажировать Украину и Польшу. Но Евросоюз не блокирует его строительство, чем демонстрирует пример своей непоследовательности.

С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ONLINE.UA со ссылкой на американский канал CNBC.

"Несколько лет назад Еврокомиссией "по ряду соображений" была заблокирована реализация проекта "Южный поток". А теперь в контексте "Северного потока — 2" все те же аргументы были восприняты положительно", — возмущен Моравецкий.

Он в очередной раз обвинил Евросоюз в том, что он по-разному относится к разным государствам в похожих ситуациях. По мнению польского премьера, в ЕК не хотят видеть в "Северном потоке-2 " инструмент шантажа Путина, которым он воспльзуется после запуска газопровода против Украины и Польши.

Напомним, против "Северного потока-2 " категорически против выступают в США. Там называют газопровод угрозой европейской энергетической безопасности и призывают ЕС вспомнить, как Путин ведет газовые провокации в Украине. Но Германия называет "Северный поток-2 " исключительно экономическим, а не политическим проектом.