Это инструмент Путина для шантажа Украины: Евросоюз обвинили в непоследовательности

Российский газопровод "Северный поток-2" является антиевропейским проектом, с помощью которого Путин будет шантажировать Украину и Польшу. Но Евросоюз не блокирует его строительство, чем демонстрирует пример своей непоследовательности.
С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ONLINE.UA со ссылкой на американский канал CNBC.
"Несколько лет назад Еврокомиссией "по ряду соображений" была заблокирована реализация проекта "Южный поток". А теперь в контексте "Северного потока — 2" все те же аргументы были восприняты положительно", — возмущен Моравецкий.
Он в очередной раз обвинил Евросоюз в том, что он по-разному относится к разным государствам в похожих ситуациях. По мнению польского премьера, в ЕК не хотят видеть в "Северном потоке-2" инструмент шантажа Путина, которым он воспльзуется после запуска газопровода против Украины и Польши.
Напомним, против "Северного потока-2" категорически против выступают в США. Там называют газопровод угрозой европейской энергетической безопасности и призывают ЕС вспомнить, как Путин ведет газовые провокации в Украине. Но Германия называет "Северный поток-2" исключительно экономическим, а не политическим проектом.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что США пригрозили инвесторам "Северного потока-2", пообещав санкции компаниям Allseas и Saipem, если они не выйдут из российского проекта.