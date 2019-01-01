Известно, сколько газа Украина использовала за два месяца отопительного сезона

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За два месяца отопительного сезона объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился почти на 4 млрд кубометров — до 13,184 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза" по состоянию на 8 января, передает ONLINE.UA.

В течение суток с ПХГ Украины отобрано 101,22 млн куб. м газа.

При этом указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии — 2,49 млн куб. м, из Венгрии — 2,80 млн куб. м, из Польши — 1,31 млн куб. м газа.

Таким образом, рекордные запасы газа в 17,1 млрд кубометров за последние несколько лет сократились почти на четверть. Сейчас украинские ПХГ заполнены на 42%.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина до 2025 года имеет шанс стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Он также добавил, что Германия может выгодно вложить свои инвестиции в Украину и получать энергетические ресурсы из еще одного источника.

Глава Кабмина напомнил, что украинская газотранспортная система была построена для транзита российского газа в Европу. Мощность трубопроводной системы составляет 146 млрд кубометров газа в год. В настоящее время используется 90 млрд.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 1 ноября 2018 года в Украине подняли тарифы на газ для населения.