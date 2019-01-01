В Кабмине прогнозируют рост украинской экономики

Фото: pixabay.com

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров вводит среднесрочное бюджетное планирование – на 3 года, а в этом году надеется на 3%-ный рост экономики, передает ONLINE.UA.

По его словам, в этом году выборы будут влиять на жизнь Украины и "будет много популизма", но власть должна бороться за успех государства.

Глава Кабмина добавил, что в 2019 году власти планируют развивать образование, медицину, инвестировать в экономику, в энергоэффективность и энергонезависимость, поддержать аграрный сектор – чтобы рост экономики был не менее 3% в этом году.

"Я считаю, что это будет рекордный год строительства украинских дорог... Мы должны формировать план не только на 2019 год. Мы должны планировать нашу жизнь как минимум на среднесрочную перспективу", – сказал Гройсман и напомнил о принятии закона о среднесрочном бюджетном планировании.

Напомним, за 11 месяцев 2018 года украинская экономика выросла почти на 2% больше, чем за тот же период 2017 года.Химическое производство выросло на 19%, автомобилестроение — на 12%.