Ольга Фреймут раскрыла секрет своей красоты

Ольга Фреймут раскрыла секрет своей красоты

  |  Шоу-бизнес   |   Читати українською
Ольга Фреймут (фото — instagram.com)

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала о довольно простом лайфхаке, который помогает ей нравиться людям и достигать своих целей. По ее словам, это искренняя улыбка, передает ONLINE.UA.

Так, Фреймут опубликовала новое фото на своей странице в Instagram с интересной подписью.На черно-белом снимке Оля позирует, сидя на лестнице, в длинной юбке в вертикальную полоску и свитере и улыбается.

"Улыбка всегда была моей силой. Я, будем откровенны, не королева красоты. Но улыбкой покоряла непокоренных; достигала недостижимого; упрощала конфликты. Насупленым людям в жизни везет меньше,
– написала телеведущая.

Фанаты украинской красавицы согласились со словами Фреймут, что необязательно красота является секретом успеха.

"Великолепный совет; все гениальное просто; к сожалению, люди часто об этом просто забывают; искренняя улыбка и откровенные разговоры с людьми делают чудеса; я тоже не красавица и немолодая, но своей харизмой в компаниях таких красавиц делала невидимками, что сама удивляюсь; у Вас очень искренняя и красивая улыбка", – прокомментировали фото поклонники Фреймут.

Ольга Фреймут раскрыла секрет своей красоты (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала новую фотографиюна своей странице в Instagram. Фанаты красавицы в комментариях к фото раскритиковали новый образ модели, отметив, что на этом снимке она совсем не похожа на себя и напоминает популярную американскую актрису Меган Фокс.

Источник: ONLINE.UA Теги: Ольга Фреймут, телеведущая, краса, советы
Новости других СМИ
"Идеальная женщина": новая фотосессия Тины Кароль взорвала сеть
"Идеальная женщина": новая фотосессия...
Невеста Роналду похвасталась идеальной фигурой
Невеста Роналду похвасталась идеальной фигурой
Супермодель Ирина Шейк кардинально сменила имидж - первые фото
Супермодель Ирина Шейк кардинально сменила имид...
Герои "Гарри Поттера" снимутся в приквеле сериала "Игра престолов"
Герои "Гарри Поттера" снимутся в прик...
Джим Керри появился на публике с новой девушкой - фото
Джим Керри появился на публике с новой девушкой...
"Он бил меня": Эмбер Херд впервые откровенно рассказала про "Монстра" Джонни Деппа
"Он бил меня": Эмбер Херд впервые отк...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги