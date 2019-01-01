Ольга Фреймут раскрыла секрет своей красоты

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала о довольно простом лайфхаке, который помогает ей нравиться людям и достигать своих целей. По ее словам, это искренняя улыбка, передает ONLINE.UA.

Так, Фреймут опубликовала новое фото на своей странице в Instagram с интересной подписью.На черно-белом снимке Оля позирует, сидя на лестнице, в длинной юбке в вертикальную полоску и свитере и улыбается.

"Улыбка всегда была моей силой. Я, будем откровенны, не королева красоты. Но улыбкой покоряла непокоренных; достигала недостижимого; упрощала конфликты. Насупленым людям в жизни везет меньше,

– написала телеведущая.

Фанаты украинской красавицы согласились со словами Фреймут, что необязательно красота является секретом успеха.

"Великолепный совет; все гениальное просто; к сожалению, люди часто об этом просто забывают; искренняя улыбка и откровенные разговоры с людьми делают чудеса; я тоже не красавица и немолодая, но своей харизмой в компаниях таких красавиц делала невидимками, что сама удивляюсь; у Вас очень искренняя и красивая улыбка", – прокомментировали фото поклонники Фреймут.

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