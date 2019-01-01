"Немедленно!": Евросоюз обратился к Кремлю с жестким требованием

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Власти ЕС призывают Российскую Федерацию немедленно освободить всех захваченных возле Керченского пролива 24 украинских моряков, политического заключенного Павла Гриба, незаконно арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и других политзаключенных.

С данным заявлением выступила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, передает ONLINE.UA.

Она напомнила, что украинского политзаключенного Павла Гриба 24 августа 2017 года похитили с территории Беларуси и арестовали в России без четких обвинений.

"Европейский Союз ожидает, что его немедленно освободят и обеспечат доступ к специальному медицинскому уходу, которого он требует. Украинские врачи должны быть допущены, чтобы осмотреть его, пока он под стражей, как этого требует недавнее судебное предписание Европейского суда по правам человека", — говорится в заявлении.

Кроме того, Косьянчич добавила, что крымско-татарский активист Эдем Бекиров, который был задержан 12 декабря 2018 года при въезде в оккупированный Россией Крым, нуждается в ежедневной медицинской помощи, учитывая его состояние здоровья.

"Мы ожидаем, что его немедленно уволят без задержки и обеспечат доступ к срочному и надлежащему медицинскому уходу", — заявила Косьянчич.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик призвал американского лидера Дональда Трампа привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул, что США должны стать бок о бок с Украиной из-за явного нарушения Россией международного права в Азовском море.