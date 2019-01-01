Марго Робби станет куклой Барби в новой киноадаптации

Известная голливудская актриса Марго Робби официально станет исполнительницей главной роли в фильме "Барби" студии Warner Brothers и компании Mattel, передает ONLINE.UA со ссылкой на Variety.
Стоит отметить, что кроме Марго Робби на роль гламурной куклы рассматривали еще киноактрис Эми Шумер и Энн Хэтэуэй, но наибольшие надежды все же полагались на австралийскую звезду. Следовательно,
"Марго – идеальный продюсер и актриса, чтобы оживить Барби на экране для современной аудитории",
– прокомментировал выбор актрисы глава Warner Bros Pictures Group Тоби Эммерих.