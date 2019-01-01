Марго Робби станет куклой Барби в новой киноадаптации

Марго Робби станет куклой Барби в новой киноадаптации

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Марго Роббі (фото — flickr.com)

Известная голливудская актриса Марго Робби официально станет исполнительницей главной роли в фильме "Барби" студии Warner Brothers и компании Mattel, передает ONLINE.UA со ссылкой на Variety.

Стоит отметить, что кроме Марго Робби на роль гламурной куклы рассматривали еще киноактрис Эми Шумер и Энн Хэтэуэй, но наибольшие надежды все же полагались на австралийскую звезду. Следовательно, 28-летнюю знаменитость утвердили на главную роль в киноадаптации "Барби", съемками которой займется две кинокомпании.

"Марго – идеальный продюсер и актриса, чтобы оживить Барби на экране для современной аудитории",
– прокомментировал выбор актрисы глава Warner Bros Pictures Group Тоби Эммерих.

Отмечается, что полнометражный игровой фильм "Барби" покажет историю самой известной куклы в мире по имени Барби, которая живет в реальном мире среди людей. Но после сказочной жизни в Барбиленде ее выгоняют и она встречается лицом к лицу с жестоким и ранее неизвестным ей миром. Барби начинает понимать, что главной ценностью является не пластиковая красота, а уникальность.
 
Марго Робби станет куклой Барби в новой киноадаптации (1)
Как сообщал ONLINE.UА, ранее независимые эксперты из аналитической компании Go Compare назвали имя актрисы, которая чаще всего снимался в провальных фильмах.
Источник: ONLINE.UA Теги: Марго Робби, Барби, фильм, кино
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