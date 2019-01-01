"Будет наступление": власти Турции сделали резонансное заявление

Как известно, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Эрдоган обещал Трампу гарантировать безопасность сирийских курдов после выхода из Сирии войск США.

Напомним, Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористами "Исламского государства" в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тысяч человек займет от 60 до 100 дней.

В США и в ЕС осудили Трампа за его решение по Сирии. Они назвали его подарком для Путина, которым президент США вручил российскому главе победу в холодной войне, которая была Путину не по зубам.

Как сообщал ONLINE.UA, против решения Трампа также выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что глубоко сожалеет об этом решении, так как Франция потеряет надежного союзника, но несмотря на это, оставит свои войска в Сирии, где еще не полностью уничтожены боевики ИГ.