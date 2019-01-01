"Будет наступление": власти Турции сделали резонансное заявление

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция намерена продолжить отложенную военную операцию против курдских бойцов на севере Сирии в случае задержки вывода американских войск из региона, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DPA.
"Мы будем воплощать наше решение на практике, если это (вывод) будет в течение определенного периода времени", — предупредил Чавушоглу.
Кроме того, дипломат добавил, что борьба с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) не зависит от "чьего-то разрешения".