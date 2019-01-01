"Будет наступление": власти Турции сделали резонансное заявление

"Будет наступление": власти Турции сделали резонансное заявление

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Фото з відкритих джерел
Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция намерена продолжить отложенную военную операцию против курдских бойцов на севере Сирии в случае задержки вывода американских войск из региона, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DPA.
"Мы будем воплощать наше решение на практике, если это (вывод) будет в течение определенного периода времени", — предупредил Чавушоглу.
Кроме того, дипломат добавил, что борьба с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) не зависит от "чьего-то разрешения".
 
Как известно, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Эрдоган обещал Трампу гарантировать безопасность сирийских курдов после выхода из Сирии войск США.

Напомним, Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористами "Исламского государства" в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тысяч человек займет от 60 до 100 дней.

В США и в ЕС осудили Трампа за его решение по Сирии. Они назвали его подарком для Путина, которым президент США вручил российскому главе победу в холодной войне, которая была Путину не по зубам.

Как сообщал ONLINE.UA, против решения Трампа также выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что глубоко сожалеет об этом решении, так как Франция потеряет надежного союзника, но несмотря на это, оставит свои войска в Сирии, где еще не полностью уничтожены боевики ИГ.

 
Источник: ONLINE.UA Теги: Турция, Сирия, наступление, США
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