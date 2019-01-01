Компромисса не будет: Венгрия поставила ультиматум Германии

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не рассматривает возможность компромисса с Германией по миграции, несмотря на то, что он назвал "постоянным давлением" со стороны Берлина на его правительство, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Немецкая политика не уважает решение венгров не стать иммигрантской нацией", — заявил Орбан на пресс-конференции. "Особенно я чувствую от немецких СМИ, иногда очень грубо, что они оказывают давление на нас, чтобы мы прошли их путь (принятие иммигрантов), а мы этого не желаем. Я не вижу здесь никакого компромисса", — добавил он.

Отметим, что власти Германии отказываются от европейских квот на прием беженцев. Новые венгерские законы позволяют правоохранителям стрелять по мигрантам резиновыми пулями и предусматривают тюремные сроки для людей, которые помогают им.