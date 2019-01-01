Эксперт: Путин уже и сам не рад всему, что происходит

Военный эксперт, капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил, что США и другие страны НАТО намерены не допустить повторения инцидента, который произошел 25 ноября вблизи Керченского пролива, передает ONLINE.UA со ссылкой на ObozTV.

Он подчеркнул, что вход в Черное море десантного корабля ВМС США нужно было ожидать после того, как российские корабли протаранили украинский буксир.

"Туда собирается американский десантный корабль с морскими пехотинцами на борту. Эти корабли сами не ходят, у нас корабли ходят с эскадрой. Туда зайдут корабли, которые его будут охранять. Это делается потому, что украинские корабли будут пытаться пройти через пролив еще раз", – отметил Табах.

Эксперт отметил, что президент РФ Владимир Путин "уже и сам не рад всему, что происходит".

"Американский военный корабль они таранить не будут, также и турецкий, и другие корабли, по моему мнению, норвежские, которые там находятся. Они не будут их таранить, а только следовать за ними, "делать тень". Россия понимает, что у нее нет достаточно морской силы, чтобы потопить или напасть на Натовские корабли", — говорит военный.

Как сообщал ONLINE.UA, 25 октября Европейский парламент одобрил проект резолюции по Крыму и Донбассу, которая предусматривается ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Черном море.