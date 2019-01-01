"Массово умирают люди": в России придумали новый фейк об Украине

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Скандально известная российская пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз не постеснялась придумать новый фейк об Украине. На этот раз она в телеэфире заявила, что якобы в Украине из-за переохлаждения массово умирают люди. И происходит это якобы из-за отказа от российского газа.

Этот фейк Скабеева рассказала в эфире программы "60 минут" на пропагандистском телеканале "Россия 1", передает ONLINE.UA. "В Украине поговорка "На зло маме отморожу уши" заиграла новыми, наверное, красками. А новые тарифы на тепло от МВФ обрекли Украину на тотальное замерзание. Только этой зимой от обморожений и переохлаждений умерли, только вдумайтесь, 64 человека! Больше тысячи человек, и это тоже официальная украинская статистика, пострадали!", – заявила скандальная телеведущая.

Напомним, что ранее Скабееву тоже поймали на лжи. Она "пообщалась" в прямом эфире с девушкой, которая значится в списках погибших после массового расстрела в оккупированной Керчи. Немало пользователей соцсетей написали о смерти Алины Керовой, но через несколько дней, ни авторы передачи, ни руководство канала не сделали никаких заявлений и не вырезали момент с записи эфира.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Киевском патриархате назвали очередной информационной диверсией распространение российскими пропагандистами информации о том, что УПЦ после получения автокефалии переходит на новый стиль церковного календаря.