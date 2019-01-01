В США проверяют список украинцев, которые были на инаугурации Трампа: что случилось

В США начали изучать список украинских политиков и бизнесменов, которые посетили инаугурацию действующего лидера США Дональда Трампа. Этим делом занялся специальный прокурор США Роберт Мюллер, который ведет дело о вероятном вмешательстве России в выборы американского президента, передает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что команда американского спецпрокурора уже опросила нескольких людей, пытаясь выяснить, каким образом граждане Украины получили приглашение на инаугурацию. Кроме того, следствие также интересует, с кем встречались украинцы и что они обсуждали.

Источники издания отмечают, что на инаугурации Трампа присутствовали десятки политиков и бизнесменов из Украины. В материале издания указаны имена, в частности, действующих народных депутатов Украины Сергея Кивалова, Виталия Хомутынника и Борислава Березы, а также экс-нардепа Андрея Артеменко и бизнесмена Павла Фукса.

Ранее также сообщалось, что у Мюллера к Трампу есть не менее 40 вопросов о российском вмешательстве в выборы США. Тогда Трамп назвал позорным то, что этот список вопросов был обнародован в СМИ.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Конгрессе США обнародовали секретный служебный документ по "российскому делу".