"Больше нечего показать": фанаты жестко критикуют новое пикантное фото Насти Каменских

"Больше нечего показать": фанаты жестко критикуют новое пикантное фото Насти Каменских

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Настя Каменських (фото — instagram.com)

Украинская певица Настя Каменских не устает баловать своих поклонников откровенными фотографиями. На этот раз красотка поделилась снимком с пляжа. Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.

На снимке Каменских стоит на пляже, заслонив собой солнце. Певица расчесала волосы на одну сторону и надела откровенный купальник с бюстгальтером в блестках и белыми бикини.

Фанаты отреагировали на это фото довольно неоднозначно. Одни пишут, что звезде пора прекращать публиковать только "голые" фото, обвиняют ее в пошлости и отмечают, что звезда снова набрала лишние килограммы.

"Непревзойденная Настя! Обожаю тебя; одно и то же каждый раз — все мы уже поняли, что у тебя хорошая фигура; ты совершенна; а как по мне, Настя немного поправилась, но ей это идет; не понимаю людей, которые критикуют — вы слепые?; спортивная фигура всегда будет в моде; Насте больше нечего показать; ты шикарная, никого не слушай", — пишут пользователи в комментариях к фото.

"Больше нечего показать": фанаты жестко критикуют новое пикантное фото Насти Каменских (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Каменских привела в восторг поклонников откровенным видео к песне "Тримай".

Источник: ONLINE.UA Теги: фото, Настя Каменских, фигура, критика
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