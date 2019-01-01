Оккупанты устроили массовые обыски в Крыму - первые подробности

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Российские оккупанты устроили массовые обыски в поселке городского типа Раздольное на севере оккупированного Крыма в домах крымских татар, передает ONLINE.UA со ссылкой на общественную инициативу "Крымская солидарность".

По предварительным данным, в Раздольном идут следственные мероприятия в домах крымских татар Эрнеста Алиева и Сервера Бариева. Отмечается, что Бариев – зубной техник, а Алиев – строитель.

"Оба являются мусульманами, которые придерживаются религиозных предписаний", – говорится в сообщении.

Также по данным "Крымской солидарности" третий обыск проходит в доме крымского татарина Османа Османова.

"Силовики искали запрещенные предметы и литературу, осмотрели оргтехнику, ничего не было найдено и изъято. во время проведения обыска в доме Бариева было двое понятых, приехали на двух "газелях" и легковом автомобиле", — передает общественная инициатива.

Стоит отметить, что после российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в Крыму.