"Успешного развода!": Трамп разозлил американцев скандальным заявлением

Американский лидер Дональд Трамп пожелал самому богатому человеку планеты, основателю Amazon Джеффу Безосу, успехов в разводе со своей женой Маккензи, назвав предстоящее судебное разбирательство "прекрасным". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.
"Желаю ему успеха. Это будет замечательно", — сказал Трамп журналистам.
Стоит отметить, что ранее Трамп публично критиковал Безоса и принадлежащую ему газету The Washington Post. Также глава государства оказывал давление на почтовую службу США, чтобы повысить цены, которые она взимает с Amazon за доставку посылок.
Пользователей сети разозлила подобная реакция главы Белого дома.
"Лучше бы следил за своей семьей; как Мелания его терпит?; Нельзя быть настолько циничным", — пишут раздосадованные американцы.
"Миллиардер называл свою жену идеальной женщиной — она была изобретательной и вдохновляла. Однако СМИ узнали, что Безос последние восемь месяцев изменял Маккензи с женой одного из самых влиятельных агентов по поиску талантов в Голливуде", — сказано в сообщении.