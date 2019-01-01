"Успешного развода!": Трамп разозлил американцев скандальным заявлением

"Успешного развода!": Трамп разозлил американцев скандальным заявлением

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский лидер Дональд Трамп пожелал самому богатому человеку планеты, основателю Amazon Джеффу Безосу, успехов в разводе со своей женой Маккензи, назвав предстоящее судебное разбирательство "прекрасным". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

"Желаю ему успеха. Это будет замечательно", — сказал Трамп журналистам.

Стоит отметить, что ранее Трамп публично критиковал Безоса и принадлежащую ему газету The Washington Post. Также глава государства оказывал давление на почтовую службу США, чтобы повысить цены, которые она взимает с Amazon за доставку посылок.

Пользователей сети разозлила подобная реакция главы Белого дома.

"Лучше бы следил за своей семьей; как Мелания его терпит?; Нельзя быть настолько циничным", — пишут раздосадованные американцы.

Напомним, ранее стало известно, что Джефф Безос расстается с писательницей Маккензи Безос, с которой он прожил 25 лет. Расставания пары называют разводом века, поскольку они выглядели образцовой семьей.
"Миллиардер называл свою жену идеальной женщиной — она была изобретательной и вдохновляла. Однако СМИ узнали, что Безос последние восемь месяцев изменял Маккензи с женой одного из самых влиятельных агентов по поиску талантов в Голливуде", — сказано в сообщении.
"Успешного развода!": Трамп разозлил американцев скандальным заявлением (1)
Джефф Безос с женой
Как сообщал ONLINE.UA, ранее авторитетное агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых богатых людей мира. Первое место в списке по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 142 млрд долларов.
Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, Джефф Безос, развод, измена
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