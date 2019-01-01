"Никакой Томос не поможет": Онуфрий отметился очередным циничным выпадом в сторону ПЦУ

Глава колишньої УПЦ МП Онуфрій (фото — wikipedia.org)

Глава бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий снова выделился неоднозначным заявлением о Православной церкви Украины. На этот раз он заявил, что "никому никакой Томос не поможет".

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба бывшей УПЦ МП, передает ONLINE.UA.