"Никакой Томос не поможет": Онуфрий отметился очередным циничным выпадом в сторону ПЦУ

"Никакой Томос не поможет": Онуфрий отметился очередным циничным выпадом в сторону ПЦУ

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Глава колишньої УПЦ МП Онуфрій (фото — wikipedia.org)

Глава бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий снова выделился неоднозначным заявлением о Православной церкви Украины. На этот раз он заявил, что "никому никакой Томос не поможет".

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба бывшей УПЦ МП, передает ONLINE.UA.

"Если человек запуталась в грехах по рукам и ногам, то никакой Томос не поможет, потому что человек спасается через покаяние, через личный подвиг", – сказал Онуфрий.

"Никакой Томос не поможет": Онуфрий отметился очередным циничным выпадом в сторону ПЦУ (1)

Отметим, что глава УПЦ МП окончательно потерял свой титул: после того, как 15 декабря провозгласили создание Православной церкви Украины и избрали ее предстоятеля, Онуфрий больше не митрополит Киевский. Ранее о лишении титула митрополита Киевского Онуфрия сообщал Вселенский патриарх Варфоломей в письме. В нем уточнялось, что с момента избрания канонического предстоятеля православной церкви Украины Онуфрий теряет право на титул митрополита Киевского.

Напомним, на Рождество Томос об автокефалии ПЦУ впервые представили в Украине. Оригинал документа выставили в Софийском соборе после рождественской литургии, которую провел глава ПЦУ Епифаний в присутствии первых лиц страны, включая президента Украины Петра Порошенко, его жены и детей.

Как сообщал ONLINE.UA, 9 января в Стамбуле окончательно завершили оформление Томоса об автокефалии для Украины.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Томос, церковь, УПЦ МП, Онуфрій, ПЦУ
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