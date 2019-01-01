"Никакой Томос не поможет": Онуфрий отметился очередным циничным выпадом в сторону ПЦУ

Глава бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий снова выделился неоднозначным заявлением о Православной церкви Украины. На этот раз он заявил, что "никому никакой Томос не поможет".
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба бывшей УПЦ МП, передает ONLINE.UA.
"Если человек запуталась в грехах по рукам и ногам, то никакой Томос не поможет, потому что человек спасается через покаяние, через личный подвиг", – сказал Онуфрий.
Отметим, что глава УПЦ МП окончательно потерял свой титул: после того, как 15 декабря провозгласили создание Православной церкви Украины и избрали ее предстоятеля, Онуфрий больше не митрополит Киевский. Ранее о лишении титула митрополита Киевского Онуфрия сообщал Вселенский патриарх Варфоломей в письме. В нем уточнялось, что с момента избрания канонического предстоятеля православной церкви Украины Онуфрий теряет право на титул митрополита Киевского.
Напомним, на Рождество Томос об автокефалии ПЦУ впервые представили в Украине. Оригинал документа выставили в Софийском соборе после рождественской литургии, которую провел глава ПЦУ Епифаний в присутствии первых лиц страны, включая президента Украины Петра Порошенко, его жены и детей.
Как сообщал ONLINE.UA, 9 января в Стамбуле окончательно завершили оформление Томоса об автокефалии для Украины.