В России будут сбивать пассажирские самолеты, которые нарушат границу страны

В России будут сбивать пассажирские самолеты, которые нарушат границу страны

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Фото з відкритих джерел

Минобороны РФ готовит документ, который позволит открыть огонь по воздушному судну-нарушителю, если есть реальная опасность, что его преднамеренный крах приведет к экологической катастрофе, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов. Об этом пишут российские "Известия" со ссылкой на свои источники в ведомстве, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что в настоящее время текст документа находится на стадии межведомственных согласований.

"Известно, что существующий закон "О противодействии терроризму" позволяет сбивать любые гражданские самолеты, находящиеся в воздушном пространстве РФ, если они не придерживаются правил его использования, не подчиняются требованиям о посадке или изменении маршрута и при этом их действия могут привести к массовой гибели людей или экологической катастрофе. В первую очередь речь идет о лайнерах, которые оказались в запрещенных для полетов зонах", — напоминает издание.

Однако действующее постановление правительства РФ "О порядке применения оружия в воздушном пространстве" от 1994 года запрещает сбивать самолеты-нарушители госграницы, если известно, что на их борту есть пассажиры.

"Новый документ должен устранить эти противоречия. Они были заложены в законодательство после громкого международного скандала, связанного с уничтожением советскими ВВС южнокорейского Boeing, который нарушил воздушное пространство страны в 1983 году", – заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в рамках участия в миссии воздушной полиции НАТО истребители Германии перехватили два российских бомбардировщика над Балтийским морем.

Источник: ONLINE.UA Теги: терроризм, граница, самолеты, безопасность, РФ
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