"Будто взяли Иисуса Христа в заложники": в Константинополе отреагировали на постоянные манипуляции РПЦ

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Представители Русской православной церкви манипулируют самым святым, что есть у церкви и ведут себя так, "как будто взяли Иисуса Христа в заложники". С данным заявлением выступил архиепископ Украинской православной церкви в США Даниил Памфилский, который сыграл одну из ключевых ролей в создании автокефалии в Украине, передает ONLINE.UA со ссылкой на "BBC News Украина".

Также он ответил на вопрос о том, будет ли Константинополь что-то делать, если РПЦ решит объявить патриарха Варфоломея еретиком и наложить на него анафему. По его мнению, Константинополь ничего не будет делать, ведь не собирается употреблять церковные санкции, чтобы удовлетворить свои политические или светские амбиции.

"Они оборвали евхаристическом общение с Константинополем. Я согласен с архиепископом Албанским, и сам не раз это говорил: выглядит, что они взяли Иисуса Христа в заложники и манипулируют самым святым, что есть у церкви", — заявил Даниил.

Кроме того, он прокомментировал заявления представителей русской церкви о том, что РПЦ является самой большой и богатой церковью в мире.

"Да, Константинопольская церковь меньше, если только брать территорию Турции. Это маленькая церковь и старинный патриархат, но он готов пожертвовать тем, что имеет, и даже своей репутацией ради того, чтобы вернуть домой ребенка, который заблудился и существует сама по себе", — сказал Даниил.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий снова выделился неоднозначным заявлением о Православной церкви Украины. На этот раз он заявил, что "никому никакой Томос не поможет".