"Будет катастрофа": Меркель сделала тревожный прогноз

Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что националисты уже не раз вызывали катастрофу в Европе и могут спровоцировать ее снова, передает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

Как известно, недавно лидер ФРГ столкнулась с усилением националистических настроений в Европе перед выборами в Европарламент в мае. Канцлеру досталась едва ли не самая большая порция критики среди всех европейских лидеров из-за ее миграционной политики.

"Сотрудничество друг с другом — это в любом случае лучше, чем национализм, который так часто приводил нас в Европе к катастрофе", — сказала Меркель.

Отметим, что ранее скандально известный министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил во время визита в Варшаву, что Италия и Польша должны объединить усилия в євроскептическом альянсе, выразив надежду, что "итало-польская ось" заменит нынешнюю "французско-немецкую ось".

Его позицию поддержал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, раскритиковав Германию и президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель признала провал переговоров с Путиным по Азову, отметив, что Россия категорически отказалась на расширение миссии ОБСЕ на Азовское море и Керченский пролив.