Полиция США требует образцы ДНК Роналду: что произошло

Кріштіану Роналду (фото — скриншот відео)

Власти Лас-Вегаса выдали ордер для получения образцов ДНК футболиста туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого подозревают в изнасиловании девушки, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации СМИ, ордер был направлен в Италию, где сейчас играет футболист.

После этого адвокат Роналду Питер Кристиансен заявил, что в этом нет ничего удивительного, поскольку это стандартная полицейская процедура в рамках следствия.

"Роналду всегда говорил, что события 2009 года в Лас-Вегасе имели характер обоюдного согласия. Поэтому не будет ничего удивительного в обнаружении его ДНК", — отметил Кристиансен.

Как известно, в октябре прошлого года стало известно о возобновлении дела об изнасиловании, в котором американка Катрин Майорга обвинила Роналду. Звезда футбола все обвинения отвергает. Однако, есть информация, что он заключил с девушкой внесудебное соглашение и заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание.

Как сообщал ONLINE.UA, известный футболист, защитник ПСЖ Дани Алвес считает, что после того, как Криштиану Роналду покинул "Реал", команда стала намного сильнее, поскольку смогла наконец стать единым целым.