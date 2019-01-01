Идут так, чтобы остаться: в России заявили, что не доверяют США

Марія Захарова (фото — facebook.com/MIDRussia)

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что сейчас у Москвы складывается впечатление, что Вашингтон "идет из Сирии так, чтобы остаться", передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Хотели бы ознакомиться с их официальной стратегией. Мне кажется, что международное сообщество имеет право знать, что именно Соединенные Штаты и в какие сроки намерены сделать в Сирии и на ее границах", — отметила дипломатка.

Она также подчеркнула, что заявления США вызывают сомнения у Кремля.

"Не могу разделить уверенность в том, что они идут, так как официальной стратегии мы так и не видели. Мы видим лишь лоскутное одеяло из заявлений, сообщений в социальных сетях, поправок и подтверждений. И все это только в течение последних недель", — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что если намерения Вашингтона по выводу своих войск из Сирии подтвердятся, это будет шагом в позитивном направлении, так как их пребывание в республике было незаконным.