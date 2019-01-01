Идут так, чтобы остаться: в России заявили, что не доверяют США

Идут так, чтобы остаться: в России заявили, что не доверяют США

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Марія Захарова (фото — facebook.com/MIDRussia)
Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что сейчас у Москвы складывается впечатление, что Вашингтон "идет из Сирии так, чтобы остаться", передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.
"Хотели бы ознакомиться с их официальной стратегией. Мне кажется, что международное сообщество имеет право знать, что именно Соединенные Штаты и в какие сроки намерены сделать в Сирии и на ее границах", — отметила дипломатка.
Она также подчеркнула, что заявления США вызывают сомнения у Кремля.
"Не могу разделить уверенность в том, что они идут, так как официальной стратегии мы так и не видели. Мы видим лишь лоскутное одеяло из заявлений, сообщений в социальных сетях, поправок и подтверждений. И все это только в течение последних недель", — добавила Захарова.
Она подчеркнула, что если намерения Вашингтона по выводу своих войск из Сирии подтвердятся, это будет шагом в позитивном направлении, так как их пребывание в республике было незаконным.

 

Напомним, Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористами "Исламского государства" в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тысяч человек займет от 60 до 100 дней.

В США и в ЕС осудили Трампа за его решение по Сирии. Они назвали его подарком для Путина, которым президент США вручил российскому главе победу в холодной войне, которая была Путину не по зубам.

Как сообщал ONLINE.UA, против решения Трампа также выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что глубоко сожалеет об этом решении, так как Франция потеряет надежного союзника, но несмотря на это, оставит свои войска в Сирии, где еще не полностью уничтожены боевики ИГ.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, США, Сирия, войска, Мария Захарова
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