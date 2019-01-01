У Путина наконец-то прокомментировали слова Лукашенко о разрыве союза Беларуси с Россией

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Стратегический курс России на укрепление отношений с Беларусью не ставится под сомнение. С таким заявлением выступила официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Об этом она сказала 11 января, комментируя заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Россия "может потерять единственного союзника на западном направлении", сделанное им накануне.

"Беларусь — наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению, это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны", — заявила представитель российского МИД.

Российская дипломатка подчеркнула, что в рамках Союзного государства "еще много чего можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата".

Напомним, ранее белорусский глава Александр Лукашенко выступил с рождественской речью, в которой заявил, что белорусы больше никогда не будут ходить под кнутом. Такой однозначный ответ они будут давать всем, кто будет плохо на них смотреть.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко в новогоднем поздравлении Путину неожиданно заявил, что "союз двух народов состоялся", несмотря на то, что спорные вопросы между Минском и Москвой так и не были решены перед Новым годом.