Apple будет создавать смарт-одежду - первые подробности

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Американская компания Apple запатентовала технологию, что позволяет создавать смарт-одежду. Данный документ был обнародован на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что технология получила название "ткань с встроенными электрическими компонентами" (Fabric With Embedded Electrical Components). Одежда из такого материала сможет подключаться к смартфону.

"Ткань состоит из специальных волокон, которые распространяют электрический сигнал, и "изоляционных" для внешних слоев одежды. Смарт-одежда сможет подключаться к iPhone по беспроводному соединению, собирать и передавать данные о состоянии и здоровье человека, воспроизводить музыку через встроенные наушники", — сказано в сообщении.

Что интересно, недавно Apple запатентовала устройство для отслеживания сна. Разработчики создали пленку, которая отслеживает точки соприкосновения человека и кровати.

Apple — американская технологическая компания с офисом в Купертино (Калифорния), которая проектирует и разрабатывает бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы. Является первой американской компанией, чья капитализация превзошла 1 трлн долларов США. Это произошло во время торгов акциями компании 2 августа 2018 года.