Боевики усилили провокации на Донбассе: среди бойцов ВСУ есть раненые

Боевики усилили провокации на Донбассе: среди бойцов ВСУ есть раненые

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики усиливают обстрелы на Донбассе, нарушая введенное перемирие. Они устраивают провокации на всех направлениях, обстреливая украинских защитников из грантометов, пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов ранения получили два бойца ВСУ.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

За минувшие сутки, 11 января, боевики семь раз открывали огонь по позициям ВСУ. Под обстрелы попали защитники Кряковки на Луганском направлении, Новомихайловки — на Донецком, Водяного, Лебединского и Гнутово — на Мариупольском.

Украинские военные подавили все провокации противника, применяя дежурные огневые средства. В ходе боевых действий враг понес потери — по данным разведки, двоих боевиков уничтожено и еще двоих ранено.

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", — говорится в сводке ООС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что из России на передовые позиции боевиков на Донбассе поступают запасы медикаментов психотропного типа, чтобы увеличить выносливость оккупантов и уменьшить чувство страха. Их выдают за витамины для профилактики против ОРВИ.

Источник: ONLINE.UA Теги: боевики, Донбасс, провокации, раненіе, обстрелы, українскькі військові, ООС
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