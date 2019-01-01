В центре Парижа прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие: первые подробности и фото

В центре Парижа прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие: первые подробности и фото

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Вибух в Парижі (фото — twitter.com)

Утром 12 января в центре Парижа прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали люди. Взрыв произошел в жилом доме на улице Тревизо в 9-м округе. По предварительным данным, причина взрыва — утечка газа, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на полицию города.

В центре Парижа прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие: первые подробности и фото (1)

В соцсетях уже появились первые фото с места взрыва в Париже. На жутких кадрах видно, что на месте взрыва возник сильный пожар. Полиция и пожарные срочно эвакуируют жителей соседних домов, так как возможны новые взрывы газа. В большинстве соседних домов также полностью выбиты окна.

На место происшествия прибыли правоохранители и много машин скорой помощи. Местных жителей призвали избегать этой территории, чтобы не мешать проезду автомобилей медиков.

По данным телеканала BFM, в результате взрыва в Париже много пострадавших, возможно, как минимум один человек погиб — но официального подтверждения этому пока нет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Мариуполе в жилом доме прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека.

В центре Парижа прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие: первые подробности и фото (2)

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Источник: ONLINE.UA Теги: Париж, взрыв, пострадавшие, причины, Франция, фотообзор
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