Грозит до 10 лет тюрьмы: организатору "референдума за ЛНР" сообщили о подозрении

Фото з відкритих джерел

Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении жительнице Новоайдарского района в умышленных действиях, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины. За организацию "референдума за ЛНР" ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт прокуратуры.

"Следствием установлено, что 11 мая 2014 г. гражданка Украины обеспечила проведение так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" в одном из населенных пунктов Новоайдарского района Луганской области. В круг ее обязанностей входила проверка документов и выдача местным жителям "бюллетеней" для голосования", — говорится в сообщении прокуратуры.

Там же указано, что кроме организации "референдума за ЛНР", подозреваемая осуществляла подсчет бюллетеней и принимала участие в передаче их неустановленным лицам с целью перевозки в так называемый "штаб" в пгт. Новоайдар Луганской области.

Если вина подозреваемой будет доказана, то она может оказаться в тюрьме сроком до 10 лет. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ЕС ввел персональные санкции против причастных к фейковым "выборам" в ОРДЛО, которые были проведены на 11 ноября на Донбассе. В список вошли девять человек, представляющих "администрации ЛНР и ДНР".